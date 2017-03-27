Şanlıurfa'da ortalığı karıştıran dedikodu. Gerçek ise çok farklı çıktı

Şanlıurfa'da çıkan bir dedikodu, merkezde karışıklık yarattı

Şanlıurfa'da kız arkadaşına saldırmaya kalkan Mehmet K.'ya polis müdahale etti. Ancak kendisine müdahale eden polisi Mehmet K., darp etti. Bunun üzerine Mehmet K.'nın Suriyeli olduğu iddiası çevrede yayıldı. Toplanan kalabalık bu iddia üzerine Suriyelilere ait işyerlerine zarar verdi.



Suriyelilerin işyerlerine saldırı



Suriyeli değil Şanlıurfalı

Olay Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mehmet K., kız arkadaşı ile sözlü tartışma yaşadı. Daha sonra da kız arkadaşını darp etmeye kalktı. Bunun üzerine polis Mehmet K.'ya engel oldu.Mehmet K. ise polise karşılık verdi. Bu tepki üzerine çevredeki vatandaşlar Mehmet K.'yı linç etmek istedi. Mehmet K.'nın çevrede Suriyeli olduğuna dair iddiaların yayılması üzerine de olaylar iyice çığrından çıktı.Polis, Mehmet K.'yı bir fırına sokarak güvenlik altına alırken, olayın duyulması ile çok sayıda kişi ise bölgede toplandı.Kalabalık bir grup, Suriyelilere ait işyerlerine zarar vermeye başladı. Öfkeli kalabalığı gören bazı Suriyeliler ise işyerlerini kapatıp evlerine çekildi. Kalabalık daha sonra da meydanda toplanarak, 'Polise uzanan eller kırılsın’, 'Suriyeli istemiyoruz’ sloganları atarak yürüyüş yaptı. Kalabalık yolda gördüğü Suriyelilere de saldırmaya başladı. Gerginliğin büyümesi üzerine polis Suriyelilerin bulunduğu mahallelerde zırhlı araçlarla güvenlik tedbiri aldı.Öte yandan sosyal medyada örgütlenmeye başlayan Şanlıurfalılara karşı Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Şanlıurfalı bir gencin kız arkadaşını darp etmeye kalkması üzerine yunus timlerinin müdahale ettiği. Çıkan arbedede de bir polisin darp edildiği belirtildi. Olayı gören vatandaşların da polisi darp eden kişiye saldırdığının belirtildiği açıklamada, bunun üzerine Mehmet K.'nin Suriyeli olduğuna dair söylentilerin çıktığı belirtildi. Açıklamada Mehmet K.'nin Suriyeli olmadığı Akçakale İlçesi'ne kayıtlı olduğu ve gözaltında olduğu bildirildi.