Şanlıurfa'da şaşırtan görüntü. Çırılçıplak koşarak...

Şanlıurfa’da, caddede çırılçıplak yürüyen bir genç görenleri şaşkına çevirdi

Şanlıurfa'da şaşırtan görüntü. Çırılçıplak koşarak...

Şanlıurfa’da, caddede çırılçıplak yürüyen bir genç görenleri şaşkına çevirdi. Görenlerin polise ihbarda bulunduğu çıplak genç ise Suriye plakalı otomobile binerek uzaklaştı.

Olay, öğle saatlerinde Kadri Erdoğan Caddesi üzerinde yaşandı. Kimliği bilinmeyen 20 yaşlarındaki bir genç çırılçıplak vaziyette yolda bir süre yürüdü ve daha sonra cadde üzerindeki Suriye plakalı bir otomobile bindi. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında otomobile binerek uzaklaşan çıplak genç için çok sayıda vatandaş polise ihbarda bulundu. Bazı kişilerin cep telefonuyla görüntülediği çıplak gencin bulunması için polis çalışma başlattı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa #çıplak çocuk
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