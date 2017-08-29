Eskiden beri akşam olunca evlerimizin perdelerini kapatırız. Bunun en büyük nedeni korunma ve gizlilik duygusudur. Gündüz ince bir tül evin içresinin dışarıdan görünmemesini sağlarken akşam olunca evin içinde ışık yandığında belli bir mesafeden evin pencerelerinden içerisi çok net olarak görünebilmektedir. Özel hayat, aile hayatı gibi nedenlerden dolayı perde eskiden beri en çok kullanılan dekorasyon ürünlerinden olmuştur

Yine eski perdelere baktığımızda hepsi aynı elden çıkmış gibi hep aynı renk ve modellerde olurlar. Ancak, teknolojik gelişmeler, insanların hayat görüşlerinin ve beklentilerinin değişmesi gibi nedenlerden dolayı çeşitli perde sistemleri oluşturmayı ve üretmeyi zorunlu hale gelmiştir.

Bir perde olsun da ne olursa olsun diyen annelerin, torunları artık kolay beğenemez olmuşlardır. “Bu ne ya böyle annemin perdesi gibi” şeklinde sözleri çok duyarız. Tabi ki dünya gelişiyor, beklentiler de gelişiyor.

Günümüzde ise perde çeşitleri o kadar artmıştır ki bir çok perde üreticisi bulunduğu bölge için piyasa değeri ve talebi çok olan birkaç ürüne yoğunlaşabilmiş ve sadece bu ürünlerle ilgili talepleri yerine getirebilir hale gelmiştir.

Sanper Perde Sistemleri iç ve dış mekanlarınızın için şık, modern ve kullanışlı ürünleri üreterek ilk elden müşterilerine sunmaktadır. Dış mekandan kasıt açık alanlardır. Özellikle sigara içmenin kapalı mekanlarda yasaklanmasının ardından dış mekanlar büyük talep alan kısımlar olmuşlardır.

Her müşterisine uygun olan imkanları sunmak isteyen işyerleri de dış mekan oluşumuna gitmişler ve bu konuda bir çok ürün denemişlerdir. Bu güne kadar kullanılan hiçbir ürün zip perde’nin yerini tutmamıştır.

Bu perdenin özelliği güneş ışınlarını emici özellikte ve dayanıklı bir ürün olmasıdır.

Sanper Perde Sistemleri zip perde çeşitlerinin yanı sıra, modern sahne perdesi ve tavan perdesi üretimi yapmaktadır.

Bilindiği gibi oyun salonlarında, tiyatro, gösteri salonlarında, konferans salonlarında sahne ile izleyiciler arasında kullanılan perde çeşidine sahne perdesi ismi, cam tavanlı mekanlarda kullanılan perde çeşidine ise tavan perdesi ismi verilmektedir.

Her türlü perde ihtiyacınız için en etkin hizmeti sunan Sanper Perde Sistemlerine dilediğiniz anda www.sanper.com.tr web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.