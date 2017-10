Sarıklı polisten sonra Bakanlık harekete geçti!

Çanakkale'de sakal ve sarıklı bir polisin resimi aracı kullanması tepkilere neden olmuştu. Olay sonrası polisin kılık kıyafetiyle ilgili genelge hazırlandı

Geçtiğimiz günlerde Çanakkale'de bir polisin sakal ve sarıkla resim aracı kullanması medyaya düşmüştü. Olay, tepkilere neden olmuştu. Olay sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ile polisin kılık ve kıyafetiyle ilgili 2 sayfalık bir genelge gönderdi.



Genelgeye göre polisler ancak görevinin durumuna göre, amirinin de izni varsa saç ve sakal uzatıp, bıyık bırakabilecek.



Kadın personelin de makyaj ve saç konusunda abartıya kaçmaması, saçları uzunsa toplaması talimatı verildi. Aynı zamanda üniforma ile birlikte rozet ve abartılı yüzük takılmayacağı da ifade edildi.



İşte polise gelen yeni kurallar

- Teçhizat ve işaretler dışında üniforma ile birlikte her türlü kolye, künye, bilezik, küpe, madalyon, rozet ve abartılı yüzük takılmayacaktır.- Her türlü sakal ve bıyık bırakılmayacaktır. Saçlar kep giyildiğinde dışarı taşmayacak uzunlukta, favoriler kulak deliği hizasında ve yere paralel olacaktır. Saç bakımına özen gösterilecek, taranmamış, toplanmamış, kirli veya abartılı saçla görev ifa edilmeyecek ve tırnak uzatılmayacaktır.- Kadın personelde uzun saç bırakanlar saçlarını toplayacak, kısa saç bırakanlarınsa saç uzunluğu omuz hizasını geçmeyecektir.- Kadınlar, şapka, kep veya örgüleri altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysiler hariç, üniforma içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri kıyafetler giyinmeyecektir.- Her türlü sakal ve bıyık ile uzun saç bırakılmayacaktır. Ancak görevin özelliğine göre belirli konularda görev yapan personele en üst birim amiri tarafından saç, sakal, bıyık için aşırıya kaçmayacak şekilde yazılı izin verilecektir. (Habertürk)