Satılan şeker fabrikasında sürgün başladı

Kayseri Şeker Fabrikası’nın satın aldığı Turhal Şeker’de çok sayıda işçinin görev yeri değişti

Hükümetin 14 şeker fabrikasını özelleştirmesi kararının ardından Kayseri Şeker Fabrikası tarafından satın alınan Turhal Şeker Fabrikasında sürgün başladı. İşçilerin büyük bir bölümünün Turhal Şeker Fabrikasından Makine Fabrikası’na “sürüldüğünü” anlatan bir fabrika işçisi, “Hükümet herkes aynı iş yerinde çalışmaya devam edecek demişti. 20 yıllık işyerimizden yarım saatte kovulduk” dedi.

BAKAN TAM TERSİNİ SÖYLEMİŞTİ

Yurt genelindeki 14 fabrikayı özelleştiren AKP’de Maliye Bakanı Naci Ağbal, özelleştirme kararına yönelik tepkilere, “Şeker fabrikalarında çalışan bütün işçi kardeşlerimizin bugünkü haklarını koruyacağız. Çalışma koşullarını koruyacağız. Kamu da mı kalmak istiyor? O arkadaşlarımıza kamuda, ister fabrikada çalışmaya devam etsin, ister kamuda başka bir yere geçmek istesin biz arkadaşlarımızın oradaki istihdam kazanımlarını ve güvencelerini de şartnameye koyduk” cümleleri ile yanıt vermişti.

FABRİKADAN ALINDILAR

Bakan Ağbal işçilerin şeker fabrikalarında çalışmalarına devam edeceğini öne sürerken Kayseri Şeker Fabrikası tarafından satın alınan Turhal Şeker Fabrikasındaki işçilerin bir bölümünün fabrika ile ilişkisi kesildi. Özellikle Şeker-İş Sendikasında örgütlü olan işçilerin Turhal Şeker Fabrikasından alındığını ifade eden bir işçi, BirGün’den Hüseyin Şimşek’e yaptığı açıklamada, “Geçen hafta Perşembe günü Ankara’da devir teslime yönelik sözleşme imzalandı. Cuma günü de devir teslim işlemi tamamlandıktan sonra artık Makine Fabrikasında çalışacağımız söylendi ve buraya geçtik” dedi.

‘EVİMİZDE GİBİYDİK’

Kayseri Şeker Fabrikasından bir ekibin ihale tamamlanmadan önce gelip kimlerin fabrikada çalışmak isteyip istemediğini sorduğunu ve kendilerinin burada çalışmaya devam etmek istediklerini ilettiklerini anlatan fabrika işçisi, “Biz çalışmak istediğimizi söylememize rağmen devir teslim işlemi biter bitmez buraya gönderildik. Şeker Fabrikası bizim evimiz gibiydi. Oradaki dolaplarımızda faturalarımız, senetlerimiz, kişisel eşyalarımız vardı. Bir kısmımız onları dahi almakta zorlandık” diye konuştu. (Oda TV)