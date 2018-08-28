Savaştan kaçıp Türkiye'ye geldi, boğularak öldü

Adana'da, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında boğulan Afganistan uyruklu Rami Keberi'nin (18) ailesiyle birlikte ülkesindeki iç savaştan kaçıp, yaklaşık 1 ay önce Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı. Muhammed Zaman Keberi, "Her gün bombalar patlıyor, ailemizi kurtarmak için kaçarak, Adana'ya geldik; ama oğlum burada öldü" dedi

Savaştan kaçıp Türkiye'ye geldi, boğularak öldü
28 Ağustos 2018 Salı 15:45

Olay, dün sabah, Ege Bağatur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Afgan Rami Kebiri, iddiaya göre, DSİ'ye ait sulama kanalında ellerini yıkamak istedi. Bu sırada ayağı kayınca suya düşen Kebiri, akıntıya kapılarak, gözden kayboldu. Olayı görenler, polise ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin CANKUR ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, suda arama çalışması başlattı. Bu sırada Rami'nin suda kaybolduğunu öğrenen Keberi ailesi, olay yerine koştu. Sulama kanalı kenarındaki demir bariyerlere tutunarak, gözyaşı döken Rami'nin annesi Uveyda ve ablası Vahide Keberi'nin feryatları yürek dağladı. Arama çalışmalarını izlerken, sinir krizi geçiren anne- kıza, sağlık görevlileri müdahale etti. Rami Keberi'nin bulunması için ekipler, kanala verilen suyu kesti. Arama çalışmalarına katılan Muhammed Zaman Keberi, oğlunun düştüğü yerden 10 kilometre uzaktaki Alihocalı Mahallesi'nde kalan suda cesedini buldu. Rami'nin sudan çıkarılan cansız bedeni başında gözyaşı döken Muhammed Zaman Keberi, baygınlık geçirdi. Çevredekiler tarafından ambulansa taşınan Keberi'ye sağlık görevlileri müdahale etti.

İÇ SAVAŞTAN KAÇIP, 1 AY ÖNCE TÜRKİYE'YE GELMİŞLER

Afganistan'dan Türkiye'ye yaklaşık 1 ay önce geldikleri öğrenilen Keberi ailesinin, dün sabah erken saatlerde, Göç İdaresi Müdürlüğü'nden kimliklerini aldıkları ortaya çıktı. Muhammed Zaman Keberi, "Ülkemizde savaş var. Her gün bombalar patlıyor, ailemizi kurtarmak için kaçarak Adana'ya geldik; ama oğlum burada öldü" dedi.

Rami Keberi'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Buruk Mezarlığı'na götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #boğulma #ölüm #afganistan
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