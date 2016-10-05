YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU

Haber Kaynağı: DHA

Beşiktaş'taki trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün şehit olmasına, polis memuru Emre Tetik'in ise yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Rüzgar Çetin'in tahliye edilmesine itiraz edildi. Savcı, mevcut delil durumu, dosyadaki raporlar, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak Çetin'in tahliyesine itiraz etti ; Rüzgar Çetin'in tutuklanmaması halinde ise adli tedbir kararı olarak yurtdışına çıkış yasağı konulmasını istedi. Savcının talebini önce kararı veren İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek, mahkeme kararında direnirse bir üst mahkeme olan 12. Ağır Ceza Mahkemesi son sözü söyleyecek.Beşiktaş'taki trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün şehit olmasına, polis memuru Emre Tetik'in ise yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Rüzgar Çetin hakkında yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Rüzgar Çetin'in tahliyesine yapılan itiraz bir üst mahkeme tarafından karara bağlandı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Rüzgar Çetin'in yeniden tutuklama talebini reddetti, Rüzgar Çetin hakkında yurtdışına çıkış yasağı koydu.