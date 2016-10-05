05 Ekim 2016 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Savcı itiraz etti, Rüzgar Çetin'e yurtdışına çıkış yasağı konuldu

    Rüzgar Çetin için verilen tahliye kararına savcı itiraz etti

    05 Ekim 2016 Çarşamba 17:10
    Savcı itiraz etti, Rüzgar Çetin'e yurtdışına çıkış yasağı konuldu
    Beşiktaş'taki trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün şehit olmasına, polis memuru Emre Tetik'in ise yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Rüzgar Çetin'in tahliye edilmesine itiraz edildi. Savcı, mevcut delil durumu, dosyadaki raporlar, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak Çetin'in tahliyesine itiraz etti ; Rüzgar Çetin'in tutuklanmaması halinde ise adli tedbir kararı olarak yurtdışına çıkış yasağı konulmasını istedi. Savcının talebini önce kararı veren İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek, mahkeme kararında direnirse bir üst mahkeme olan 12. Ağır Ceza Mahkemesi son sözü söyleyecek.

    YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU

    Beşiktaş'taki trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün şehit olmasına, polis memuru Emre Tetik'in ise yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Rüzgar Çetin hakkında yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Rüzgar Çetin'in tahliyesine yapılan itiraz bir üst mahkeme tarafından karara bağlandı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Rüzgar Çetin'in yeniden tutuklama talebini reddetti, Rüzgar Çetin hakkında yurtdışına çıkış yasağı koydu.

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Rüzgar çetin, Rüzgar çetin Karar, Savcı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • İnci MUTLUER İnci MUTLUER Neredeyiz?
  • C. Şefik KOLDAŞ C. Şefik KOLDAŞ Bayram önerilerim
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz