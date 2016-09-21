Sebze ve meyvelerin toptan ve perakende ticaretinde kullanılacak künyelere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.



RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI



Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Kullanılacak Künyelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ



Tebliğ ile sebze ve meyvelerin toptan ve perakende ticaretinde kullanılacak künyelere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.



KÜNYEDE HER TÜRLÜ BİLGİ YAZACAK



Buna göre, sistem üzerinden tekli, çoklu veya etiket formatında basılacak künyelerde, ürünün üretim veya ithal edilmişse ithal tarihi, adı, cinsi ve türü, ülkeye girdiği gümrük kapısının bulunduğu yer, gideceği yer, üretici bilgileri, miktarı, araç bilgileri, sertifika bilgileri ve bakanlıkça uygun görülecek diğer bilgiler yer alacak.



KÜNYE İLE SATIŞ YAPILMASI ZORUNLU OLACAK



Organik tarım faaliyetleri esaslarına uygun olarak üretilen ürünler ile iyi tarım uygulamaları kapsamında sertifikalandırılan ürünler için de yine künye ile satış yapılması zorunlu olacak.



BİLGİLER OKUNABİLİR VE SORGULANABİLİR PUNTO BÜYÜKLÜĞÜNDE OLACAK



Ürünle ilgili künyelerin, üzerindeki bilgilerin okunabilir ve sorgulanabilir punto büyüklüğünde ve aralığında basılması gerekecek.



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