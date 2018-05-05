Seçim yaklaştıkça müjdeler arttı: Konuta KDV indirimi

Tapu harçlarına ve konutta KDV oranına indirim geldi. Kadın çalışanlara kreş desteği arttı. Rakı, cin ve votkanın asgari maktu vergi oranı ise arttı

Seçim yaklaştıkça müjdeler arttı: Konuta KDV indirimi
05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:36

Tapu harcında oran 31 Ekim'e kadar binde 20 yerine 15 oldu. Rakı, cin ve votkanın asgari maktu vergi oranı ise arttı. Rakının asgari maktu vergi tutarı 171,2 lira yerine 184,3 lira oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren tapu işlemleri üzerinden binde 20 oranında alınan tapu harcı, konut ve iş yerlerinde binde 15 olarak yeniden belirlendi.

KREŞ DESTEĞİ ARTTI

Kadınlara istihdama destek için kreş desteği arttı. Kreşe gönderilen çocuk başına tutar 304 TL yerine 1015 TL oldu.

KONUTTA KDV ORANI YÜZDE 8'E DÜŞTÜ

Konutta KDV oranı 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den 8'e düştü.

Etiketler; #tapu harcı #kdv #kdv indirimi
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