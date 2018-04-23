Seçimde oy verme saatleri belli oldu

Seçimde oy verme saatlerine ilişkin YSK kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 16 Nisan referandumuna göre saatler değişti. Tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi

Seçimde oy verme saatleri belli oldu
23 Nisan 2018 Pazartesi 09:42

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme saatlerine ilişkin YSK kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

OY VERME SAATLERİ DEĞİŞTİ

Buna göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçiminde oy verme günü olan 24 Haziran 2018 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 8 Temmuz 2018 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Etiketler; #resmi gazete #ysk
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