Seçimlerde bir devir kapandı!

Seçim kampanyası ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Görüntü ve gürültü kirliliğine son vereceğiz. Bayrak asmayacağız ve belirli saatler dışında otobüs gezdirmeyeceğiz." dedi

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Görüntü ve gürültü kirliliğine son vereceğiz. Bayrak asmayacağız ve belirli saatler dışında otobüs gezdirmeyeceğiz" dedi.

"Her seçim döneminde parti bayraklarıyla afişlerle donatılır. Sonra biz bununla ilgili düzenleme yaptık. Buna rağmen kimse buna riayet etmiyor. Bu kampanya tarzı siyasette güç gösterisi olarak devam etti. Kitle iletişim imkanlarının sınırlı olduğu dönemlerde bu tarz mazur görülebilirdi ancak günümüzde buna ihtiyaç yok. Bunu çok ilkel buluyoruz. Eski tarz kampanya yöntemleri artık şehirlerimizi kirleten bir hale geldi. AK Parti olarak 31 Mart 2019 yerel seçim döneminden başlayarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini terk ediyoruz."

"Sadece parti teşkilatlarının olduğu yerde ve seçim koordinasyon merkezlerinin olduğu yerde afiş bayraklar asılabilir. Hiçbir yerde görüntü kirliliğine müsaade edilmeyecek. Belirlenen saatler dışında otobüs dolaştırılmayacak. Böylece partilere ve adaylara çok ciddi maliyet getiren, şehirleri plastiğe ve kağıda boğan israf kaleminden kurtulmuş olacağız."



SOSYAL MEDYAYA VURGU YAPTI

"Şahsımın Twitter'da 13,5 milyona yaklaştı, dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. İnternet kullanımı yaygınlaşıyor. Araç giydirmeleri ve açık hava reklam kanallarını, gazete ve televizyon reklamlarını gürültü ve görüntü yapmadan devam edeceğiz. Böylece şikayetleri de tümüyle ortadan kaldırmış olacağız."