Şehidin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesi yakınında bulunan Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesine PKK'lı teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Semih Şahin'in (24) acı haberi memleketi Kırşehir'e ulaştı

Şehidin ismi ve memleketi belli oldu

Uzman Çavuş Semih Şahin'in, şehadet haberi, yetkililer tarafından Akpınar ilçesi Büyükabdiuşağı köyündeki ailesine verildi. Bekar ve 3 kardeşten en küçüğü olan şehit uzman çavuşun cenazesi, köyünde yarın öğlen cenaze namazının ardından toprağa verilecek.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kuzey ırak şehit #şehit
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Şehidin ismi ve memleketi belli oldu
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