Şehidin kardeşi anlattı " Her şey bitmişti,temizlenmişti,bu iş geldi başına"

Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker'in kardeşi Berkan Peker: En son uçurtma uçurmuştuk beraber. Neler geldi başına. Her şey de bitmişti, temizlenmişti. Keyiflenmişti, bu geldi başına. Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker'in annesi Semra Peker: Sana hazırlık olmuş yavrum, gelemedin. Her taraf kıpkırmızı olmuş.Kaynak: DHA
ANNENİN FERYADI
Şehit Albay'ın doğup büyüdüğü evde taziye çadırı kuruldu. Evin önündeki hazırlığı gören acılı anne Semra Peker," Sana hazırlık olmuş yavrum. Gelemedin. Her taraf kıpkırmızı olmuş"diye feryat etti. Şehit eşi Nilay Peker de yakınlarına sarılıp gözyaşı döktü.
"TEMİZLENMİŞTİ, BAŞINA BU GELDİ"
Ağabeyiyle geçen hafta izine geldiğinde görüştüklerini anlatan kardeşi Berkan Peker 15 Temmuz sonrası yaşadıkları sıkıntıları hatırlatıp," Neler geldi başına? Her şey de bitmişti, temizlenmişti. Keyiflenmişti, bu geldi başına"dedi.
EN SON KÖYÜNDE UÇURTMA UÇURMUŞTU
Ağabeyi ve yeğeniyle en son köyde uçurtma uçurduklarını anlatan Berkan Peker, " En son uçurtma uçurmuştuk beraber. Uçuralım dedi son gece. Dama çıktı. Ben ağaca çıktım. O çekti. En son o zaman gördüm" diye konuştu.
CENAZE YARIN
Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker'in cenazesi yarın doğup büyüdüğü Çatalca Nakkaş Köyü Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından köyünde toprağa verilecek.
BİŞKEK'TEKİ ASKERİ ATAŞELİK GÖREVİNDEN ERKEN DÖNDÜ
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği'nde askeri ataşe olarak görev yapan Kurmay Aybay Gökhan Peker FETÖ soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldığı , 2 günlük gözaltı süresinin sonunda serbest bırakıldığı ardından da Şırnak'a tayin edildiği öğrenildi.
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