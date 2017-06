Şehidin kardeşi anlattı " Her şey bitmişti,temizlenmişti,bu iş geldi başına"

Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker'in doğup büyüdüğü Çatalca'nın Nakkaş Köyü'nde yas var. Köy tamamen bayraklarla donatıldı. Şehit Albay için Şırnak'ta düzenlenen törene katılan annesi Semra Peker, eşi Nilay Peker ve kardeşleri Berkan ile Gürhan Peker cenazeyle birlikte İstanbul'a döndü

Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker'in kardeşi Berkan Peker: En son uçurtma uçurmuştuk beraber. Neler geldi başına. Her şey de bitmişti, temizlenmişti. Keyiflenmişti, bu geldi başına. Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker'in annesi Semra Peker: Sana hazırlık olmuş yavrum, gelemedin. Her taraf kıpkırmızı olmuş.Şehit Albay'ın doğup büyüdüğü evde taziye çadırı kuruldu. Evin önündeki hazırlığı gören acılı anne Semra Peker," Sana hazırlık olmuş yavrum. Gelemedin. Her taraf kıpkırmızı olmuş"diye feryat etti. Şehit eşi Nilay Peker de yakınlarına sarılıp gözyaşı döktü.Ağabeyiyle geçen hafta izine geldiğinde görüştüklerini anlatan kardeşi Berkan Peker 15 Temmuz sonrası yaşadıkları sıkıntıları hatırlatıp," Neler geldi başına? Her şey de bitmişti, temizlenmişti. Keyiflenmişti, bu geldi başına"dedi.Ağabeyi ve yeğeniyle en son köyde uçurtma uçurduklarını anlatan Berkan Peker, " En son uçurtma uçurmuştuk beraber. Uçuralım dedi son gece. Dama çıktı. Ben ağaca çıktım. O çekti. En son o zaman gördüm" diye konuştu.Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker'in cenazesi yarın doğup büyüdüğü Çatalca Nakkaş Köyü Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından köyünde toprağa verilecek.15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği'nde askeri ataşe olarak görev yapan Kurmay Aybay Gökhan Peker FETÖ soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldığı , 2 günlük gözaltı süresinin sonunda serbest bırakıldığı ardından da Şırnak'a tayin edildiği öğrenildi.