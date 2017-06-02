Şehidini sedyede son yolculuğuna uğurladı

Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Şenoba Beldesi'nden havalandıktan kısa süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılarak, düşen askeri helikopterde şehit olan Piyade Albay Oğuzhan Küçükdemirkol, Ankara'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Albay Küçükdemirkol için Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Şehidin eşi Yasemin, kızı Zeynep ve oğlu Gökhan, tören boyunca birbirlerinin elini hiç bırakmadı.



Şehidin acılı annesi Muazzez Küçükdemirkol, törene rahatsızlığı nedeniyle sedyeyle getirildi. Acılı anne, tören boyunca ellerini açarak, oğlu için dua etti.



Törene şehit yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.



Törenin ardından şehit Piyade Albay Oğuzhan Küçükdemirkol, Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.