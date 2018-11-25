Şehir hastanelerine hasta garantisi verildi mi? Bakan yanıtladı

"Şehir hastanelerinde hasta garantisi verildi mi?" sorusunun yöneltildiği Sağlık Bakanı Koca, "Çok net bir şekilde ifade ediyorum; hiçbir şekilde hasta garantisi yoktur" dedi

CNN TÜRK'te yayınlanan Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in sorularını cevaplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan kişilerin karakoldan serbest kalamayacağını vurgulayan Koca, şehir hastaneleriyle ilgili de önemli bir çıkışa imza attı.

Muhalefetin sık sık gündeme getirdiği "Şehir hastanelerinde hasta garantisi verildi" iddiasına da yanıt veren Koca, "Şehir hastanelerinde hasta garantisi konusunda yanlış kanılar var. Çok net bir şekilde ifade ediyorum; hiçbir şekilde hasta garantisi yoktur" dedi.

İşte Koca'nın canlı yayındaki açıklamalarından satırbaşları;



"Sağlık çalışanlarının çok önemsediği yıpranma payı söz konusuydu. Son düzenlemeyle birlikte o da yürürlüğe girmiş oldu. Sağlık çalışanlarımızın çok önemli olduğunu, onların memnuniyetinin önemli olduğunu bilerek çalışmalarımızı yaptık. Şiddet konusu da çok önemli bir madde.

Şiddet kabul edilemez bir durum. Şiddet konusuyla ilgili son 4 yılın istatistiklerine baktığımızda günlük 10-11 fiziksel şiddet olduğu, sözlü şiddet bunun 3 katı kadar olduğu bir dönemdeyiz. Bu konuyla iligli bir düzenlemenin gerekliliği gündemdeydi, bir düzenleme yapılması gerekiyordu.

Temelde toplumsal bilinçlendirmenin olmadı gerektiği kanaatindeyim. Fiziksel şartların daha da düzeltili olması gerektiğini düşünüyorum. Çalışanlarımızın yorgunluğunu, yüklerinin azaltılması gerektiğini düşünüyorum. En son olarak asayiş tedbirinin devreye girmesi gerekebilir.

"ŞİDDET UYGULAYAN KARAKOLDA SERBEST BIRAKILAMAYACAK"

Herhangi bir şiddet olayında şikayete konu olmadan, yani kamu davası gibi yakalanması düşünülüyor. Eskiden yakalandığında serbest bırakılıyordu. Artık karakoldan serbest bırakılmayıp, mahkemeye sevk edilecek. Karakolda serbest bırakılamayacak.

Bizim sahada gördüğümüz konu cezaların ötelendiği, paraya çevrildiği olayları çok görüyoruz. Şimdilik bu konuda bir düzenleme yok. Ancak bu konuda adalet sisteminde genel bir düzenlemenin yapılması gerektiği kanaatindeyim. Bu olayı da yer yer gündeme getirmeye çalışıyoruz.

"ŞEHİR HASTANELERİ ÜNİVERSİTELER HASTANESİ OLACAK"

Kanun tasarısında çok gündeme gelmedi. Bundan sonraki dönemde birden fazla üniversite ile işbirliği ile birlikte kullanım protokolü yapabiliyor olacak. Birçok markalaşmış ünversitelerimizle işbirliği yapabiliyor olacak. Şehir hastanelerini üniversiteler hastanesi haline getirecek yapıyı kurmuş olacağız. Özellikle üniversitelerle işbirliği içinde çalışılacak ve birlikte kullanım sağlanacak.

"BORÇ ÜSTLENİM ANLAŞMASI İMZALAMAMIŞTIR"

Şehir hastanelerinde hasta garantisi konusunda yanlış kanılar var. Buradan çok net ifade ediyorum. Şehir hastanelerinde ne Sağlık Bakanlığı ne de Hazine ve Maliye Bakanlığı hiçbir şekilde borç üstlenim anlaşması imzalamamıştır. Şehir hastanelerinde muayene veya poliklinik hizmetlerin de ne de ameliyat doluluk oranında ne yatak doluluk oranında ne hasta sayısında herhangi bir garanti yoktur. Çok net bir şekilde ifade ediyorum. Peki olan nedir? Görüntüleme ve laboratuar hizmetlerinde ilk yüzde 70'eyüzde 40'a indirim alıyoruz.

ORGAN BAĞIŞI

Kadavradan oranımız düşükken canlıdan bağışta dünya ortalamasının çok çok üzerindeyiz. Kadavra noktasında gelinen bir bilinçlendirme olmadığını görüyoruz. Bu konuda bir kampanya başlatarak, toplumsal bilinci oluşturmayı düşünüyoruz. Eylem planı şeklinde düşünüyoruz.

"SAĞLIKTA TASARRUF OLMAZ"

Sağlıkta tasarrufu düşünmek istemiyoruz. Biz ancak israfta tasarrufu yapabiliriz. Özellikle ameliyatların yapılıp yapılmadığı konusu gündem oluyor. Geçen yıl 13,5 milyon ameliyat yapıldı. 2018'de ise yüzde 11 artışla 14,7 milyon civarında gerçekleşmiş olacağını öngörüyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar geniş sağlık sigortası yok. Tüm vatandaşlarını doğduğundan itibaren kapsayan tek ülkeyiz.Buna rağmen salık harcamalarımız da OECD ortalamasının çok altında.

"RUHSATLI İLAÇLARIN HEPSİNİ ÖDÜYORUZ"

Bir diğer önemli konuda ilaç konusu. Ruhsatı olan her ilaç sigorta kapsamında... Ruhsatlı ilaçların hepsini mutlak olarak ödüyoruz. Bir şekilde literatürde, ve hekimin uygun gördüğü ilacı dışarıdan temin ederek ödüyoruz. İlaç firmaları dövizdeki dalgalanmayı kullandı. MR ve tomografi başına görüntü sayısı OECD ortalamanın üzerinde. Bununla ilgili bir e-Nabız sistemimiz var. Bundan böyle e-Nabız'da hangi ekime gittiğimi, hangi tetkikleri yaptığımıza online olarak oluşabilmek mümkün."