Şehircilik Bakanı açıkladı: Yapıların yüzde 60'ı imara aykırı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Türkiye’de imara aykırılık teşkil eden yapı sayısı yüzde 60’lar civarında” dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Türkiye’de tam olarak bilinmemekle beraber 26 milyon 358 bin bağımsız birim olduğunu belirterek, “Bunların ne kadarı imara uygun ya da imara aykırılık teşkil ediyor konusuna gelince, bu büyükşehirlerimizde yüzde 70-80’e ulaşıyor” dedi.

Devletle ihtilaflı binalar için ‘cüzi bir bedel’ karşılığı ‘imar barışı’ getiren düzenleme Meclis’ten geçmişti.

Son olarak, İstanbul Boğazı’ndaki dokuz mahalle ‘imar affı’ kapsamına alınmıştı.

Şehircilikle ilgili bir etkinlikte konuşan Özhaseki, son dönemde gündeme gelen ‘yapı kayıt belgesi’ uygulamasıyla imara aykırılıkların önüne barış içerisinde geçileceğini dile getirerek, şöyle devam etti: “Türkiye’de imara aykırılık teşkil eden yapı sayı yüzde 60’lar civarında. İzmir’de, İstanbul’da öyle en güzel turizm bölgesi Muğla’da da öyle. Buradan Güney Doğu’ya gidin zaten oralarda imar hak getire. Böyle olunca bir sorunlar yumağı oluşuyor. Bu sorunlar içerisinde herkes birbirini kandırarak yoluna devam ediyor. Vatandaş biliyor ki belediye evlerine bir şey yapamayacak. Belediyeler de zabıt tutuyor, yıkım kararları alıyor. ‘Bizim bölgemizde şu kadar yapı var, yıkacak Allah’ın kulu var mı’ deyip ihale yapıyorlar. Tabii ki de binlerce yapıyı yıkacak kimse çıkmıyor.”

‘Malzemeler yerli ve milli olursa kredi vereceğiz’

Bu yasayla depreme dayanıklı olmayan yapıların yasal hale getirileceği yönündeki iddiaları ise reddeden Özhaseki, şöyle konuştu: “Belediyeleri artık vatandaşla muhatap edeceğiz. Belediyeler vasıtasıyla iş yaptırmaya çalışacağız. Vatandaşla sıkıntı olan Fikirtepe gibi örneklerin önüne geçmeye çalışacağız. Mahallenin bir merkezin olduğu birtakım mahalleler ortaya çıkacak. Belediyelere yüzde sıfır kredi verirken, malzemeler yerli ve milli olursa vereceğiz. Türkiye’den kendi şirketlerimizden karşılarsa vereceğiz. Kapı kolları başka yerden gelirse kullandırmayacağız.”