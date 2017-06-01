Şehit 13 askerin adı, Ankara'da cadde ve sokaklara verilecek

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dün gece Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalandıktan kısa süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılarak düşen helikopterde şehit olan 13 askerin isimlerinin, Ankara'da cadde ve sokaklara verilerek yaşatılacağını bildirdi

Şehit 13 askerin adı, Ankara'da cadde ve sokaklara verilecek

Başkan Gökçek, elim kazayla ilgili olarak Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Şehitlerimizin ismini, bu ayki Belediye Meclisimizde, bir mahallemizdeki cadde ve sokaklara vereceğiz. Bu kahramanlar unutulmayacak ya da bir parkta yapılacak bir projeyle isimleri yaşatılacak" dedi. Helikopter kazasında şehit olan Tümgeral Aydoğan Aydın'ın gerçek bir kahraman olduğunu ifade eden Başkan Gökçek,  “Şehit Tümgeneral Aydoğan  Aydın... O, gerçek bir kahramandı. Mekanı cennet olsun... İşte Kato Dağı'ndan  Cumhurbaşkanımızla yaptığı konuşmaö diyerek, Komutan'ın Cumhurbaşkanı ile yaptığı konuşmanın videosunu da paylaştı.

Başkan Gökçek, ardından, şehit olan Yarbay Songül Yakut ile ilgili olarak da  "FETÖ'cülerle  mücadele ettiği için ordudan atılan, sonra tekrar görevine dönen bir kahraman... Mekânı cennet olsun" tweet'ini attı.

 

Kaynak: DHA
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