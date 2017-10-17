Şehit acısı Eskişehir'e düştü. Ailesi yıkıldı!

Sabah saatlerinde PKK'lıların el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesiyle iki asker şehit olmuştu. Şehitlerden birinin Eskişehirli Seçkin Arıkan olduğu öğrenildi

Şehit acısı Eskişehir'e düştü. Ailesi yıkıldı!

Sabah saatlerinde acı haber gelmişti. Zap Bölgesi'nde operasyonda olan askerlere, el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 2 asker şehit olmuştu. Şehit ateşi Eskişehir'e düştü. 27 yaşındaki Seçkin Arıkan'ın acı haberi Eskişehir'deki ailesine verildi.

Ihlamurkent Mahallesi'nden oturan ailenin evine giden askeri yetkililer, aile ile görüştü. Acı haberi alan baba Arif Arıkan büyük yıkım yaşadı.


Ailenin oturduğu binaya Türk bayrakları asılırken, şehidin kardeşi Semih Arıkan da sürekli gözyaşı döktü.

27 yaşındaki şehidin bekar olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #seçkin arıkan #şehit #eskişehir
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