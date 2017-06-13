Şehit ağabeyi: Vatan uğruna ölmek için yemin ettiler

Bingöl'ün Genç İlçesi Yeniyazı Köyü kırsalında askeri aracın geçişi esnasında teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 30 yaşındaki Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın, ağabeyi Uzman Çavuş Önder Aydoğan, kardeşinin görev aşkıyla görev yaptığını anlatırken, "Allah'ın izniyle bir şey olmaz, hallediyoruz buraları' demişti. Allah'ın izniyle arkadaşları halledecek' 'dedi

Bingöl 49'uncu Komando Tuğayı'nda görevli 4 yıllık Piyade Uzman Çavuş evli ve 1 çocuk babası Ramazan Aydoğdu, dün şehit düştü. Acı haberi akşam saatlerinde memleketi Konya'nın Ereğli İlçesi Yazlık Mahallesi'nde oturan annesi Ayşe Aydoğan ve yakınlarına verildi. Oğlu, 2 yaşındaki Osman Kuzey ile birlikte Kayseri'deki ailesinin yanında bulunan eşi Şeyda Aydoğan da, acı haberi Kayseri'de aldı. Şehidin babası Kamber Aydoğan'ın da daha önce vefat ettiği öğrenildi. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı. 4'ü kız 7 kardeş olan şehit Aydoğan'ın, Malatya Erhaç Hava Üssü'nde görevli uzman çavuş ağabeyi Önder Aydoğan da kardeşinin cenaze töreni için Ereğli'ye geldi.



''VATAN İÇİN ÖLMEYE VE ÖLDÜRMEYE YEMİN ETTİK''

Kardeşinin 4 yıllık uzman çavuş olduğunu ve 2 yıldır Bingöl'de görev yaptığını belirten Önder Aydoğan, kardeşiyle en son 2 hafta önce telefonla görüştüğnü belirterek, "Göreve gideceğini söyledi. 'Ağabey belki arayamam görevden gelince ararım' demişti. Ben de dikkatli olmasını söyledim. Vatan sağ olsun" dedi. Vatan uğruna ölmek için yemin ettiklerini ifade eden Aydoğan, şöyle konuştu:"Biz askeriz, biz yemin ettik vatan için ölmeye ve öldürmeye. Daima biz görevimizin başındayız. Allah izin verirse de daima görevimizin başında olacağız, vatan sağolsun. Kardeşim, görev aşkıyla dağa çıkmıştı. 'Allah'ın izniyle bir şey olmaz, hallediyoruz buraları' demişti. Allah'ın izniyle arkadaşları halledecek."Önder Aydoğan'ın mesai arkadaşı uzman çavuş Erhan Avcı da, "Bizim duygu ve düşüncelerimiz her zaman aynı. Bu bayrağı indiremeyecekler. Bu bayrak için her zaman savaşacağız, mücadele edeceğiz. Bugünde olduğu gibi kanımızın sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.Uçakla Konya'ya getirilen şehit Aydoğan'ın cenazesi havalimanında ailesi, yakınları ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Ardından da defnedilmek üzere karayoluyla memleketi Ereğli'ye gönderildi. Şehit Aydoğan'ın cenazesi ikindi namazının ardından düzenlenecek dini ve askeri törenden Ereğli'de şehitliğe defnedilecek.