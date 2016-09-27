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    • Şehit annesi: Evladımın kanını yerde bırakmasınlar

    Şırnak-Van karayolunda güvenliği sağlayan askerlere PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Tosun'un annesi Emine Tosun “Yanıyoruz. Benim evladımın kanını yerde bırakmasınlar" dedi

    27 Eylül 2016 Salı 16:11
    Şehit annesi: Evladımın kanını yerde bırakmasınlar
    Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Tosun'un annesi Emine Tosun Beykoz'daki evinde taziyeleri kabul ediyor. Anne Tosun gözyaşları içerisinde, “Evladımı kalleşçe vurdular sırtından. Yanıyoruz. Benim evladımın kanını yerde bırakmasınlar. Evladım benim daha çok küçük. Çıkıp da önünde vursalardı benim çocuğumu deviremezlerdi. Devlette bir şey yapsın buna artık. Bu 1 tane şehit değil ki, 6 tane. 6 tane anne baba yavrusu yatıyor orada. Bir önlem… Bugün benim evladım, yarın başkasının evladı, bir bir gidiyor. Devlet buna bir önlem. Orada 6 tane yavrunun 6'sı da benim yavrum, benim ciğerim yanıyor" dedi.

    ANNEYE SON TELEFON SABAH

    Anne Tosun oğlu ile en son dün sabah konuştuğunu belirterek, “'Anne iyi misin' dedi,'sen ne yapıyorsun' dedim, 'iyiyim' dedi. Başka bir şey söylemedi çocuğum, ondan sonra çocuğumdan bir daha haber alamadım. Gece 12'sinde haber alabildim. Herkes benden önce haber almış. Ben bir anayım, devlet beni nasıl da gelip bulamamış? şeklinde konuştu.

    BABASININ YANINA DEFNEDİLECEK

    Tosun'un cenazesinin bugün ikindi vakti Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Cami'nde düzenlenecek törenin ardından babası Adnan Tosun'un Beykoz Dereseki Mezarlığı'ndaki mezarının yanına defnedilecek.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: şehit, şehit Annesi, Hüseyin Tosun

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