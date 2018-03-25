Şehit annesi: İkinci kez yaktın bizi, ağabeyinin ömrü de senin olsaydı

Batman'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in (31) cenazesi, Sandıklı'da 10 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Törene 5 yaşındaki ikizleriyle katılan Zeliha Çetin, "Yetimlerine ne derim? Onların bir kere yüzünü görseydin" diye gözyaşı döktü. Büyük oğlunu da 10 yıl önce askerde geçirdiği hastalık nedeniyle kaybeden anne Cennet Çetin ise, "İkinci kez yaktın bizi, ağabeyinin ömrü de senin olsaydı" diye ağıtlar yaktı

Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında, 2 teröristin öldürüldüğü bölgede devam eden operasyonda çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi için götürüldüğü Siirt Devlet Hastanesi'nde şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Çetin için memleketi Afyonkarahisar Sandıklı'da cenaze töreni düzenlendi. Şehit İbrahim Çetin'in dün gece askeri uçakla getirilen ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konulan naaşı, bu sabah ambulansla, konvoy eşliğinde ilçeye getirildi.



'ONLARIN BİR KERE YÜZÜNÜ GÖRSEYDİN'



Şehit Çetin'in naaşı, helallik alınması için inşaat ustası olan babası Salih ve annesi Cennet Çetin'in oturduğu merkez İstasyon Mahallesi'ndeki evin önüne getirildi. Şehidin annesi, babası ve eşi ile diğer yakınları tabutuna sarılıp gözyaşı döktü, ağıtlar yaktı. Eşi Zeliha Çetin, "Annen, baban sana çok düşkündü. Şimdi ben ne diyeceğim onlara? Yetimlerine ne derim? Onların bir kere yüzünü görseydin. İbrahimim bıraktın, gittin bizi" diye ağladı.



İKİZLERİYLE EL ELE GELDİ



Helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören için Ulucami'ye götürüldü. Şehidin eşi Zeliha Çetin, askeri üniforma giydirilmiş ikizleri Yağmur ve Nehir'in ellerinden tutarak tören alanına geldi. Eşinin tabutunun yanına konulan fotoğrafını öpen Zeliha Çetin, daha sonra kayınvalidesi Cennet Çetin'in yanına oturdu. Zeliha Çetin oturduğu yerden, "Erkek gibi karşına çıksalardı şerefsizler. 'Telefonu kapat' dedi. Keşke kapatmasaydım" diye ağladı.



'KÜÇÜCÜK YAVRULARIMA NE DERİM?'



Anne Cennet Çetin de tören alanında beklediği sırada, "Doyamadım kuzum sana, yavrum hiç doyamadım. İnlerinde gebersinler yavrum. İbrahimim, küçücük yavrularıma ne derim? 'Nine babam nerede' dediler mi, ne cevap vereyim? Vatan için gidiyordu oralara. İkinci kez yaktın bizi, ağabeyinin ömrü de senin olsaydı" diye ağıtlar yaktı. Şehidin babası Salih, kardeşi ve diğer yakınları da gözyaşlarını tutamadı.



BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU DA KATILDI



Törene, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, CHP Milletvekili Burcu Köksal, MHP Milletvekili Mehmet Parsak, Kaymakam Köksal Şakalar, Sandıklı Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çöl, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, CHP İl Başkanı Kemal Demirkırkan ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Tören öncesi Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile diğer protokol üyeleri şehidin babası, annesi ve eşine başsağlığı diledi. Şehit İbrahim Çetin'in cenazesi öğle vakti İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan namazın ardından, Sandıklı Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.



11 YILLIK UZMAN



Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 2007 yılında katıldığı belirtilen şehit Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in eşi Zeliha, ikizleri Yağmur ve Nehir ile birlikte Batman'da oturduğu ifade edildi. Şehidin ağabeyi İlker Çetin'in de yaklaşık 10 yıl önce vatani görevi sırasında şeker hastalığından rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

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