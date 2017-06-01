Şehit annesi: Söz verdim oğlum ağlamıyorum

DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram'ın cenazesi memleketi Samsun'a getirildi. Oğlunun cenazesini asker selamı vererek karşılayan annesi Selma Seçkin, "Ağlamıyorum annem, söz verdim sana. Aslanım geliyor. Adam geliyor" dedi

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram'ın cenazesini taşıyan askeri uçak, Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi. Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram için burada düzenlenen törene Samsun Valisi İbrahim Şahin, annesi Selma Seçkin, iş için gittiği Trabzon'da oğlunun şehit haberini alan baba Hakan Bayram, kardeşi Serkan Bayram, yakınları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Şehit annesi Selma Seçkin, oğlunun cenazesini beklerken "Ağlamıyorum annem, söz verdim sana. Aslanım geliyor. Adam geliyor. Peygamber Efendimiz, oğlum senin yanına geliyor tut ellerinden. Allah'ım sana aslan parçası yolluyorum. Sen verdin sen aldın. Ben şehit annesiyim gurur duyuyorum. O şerefsizleri sevindirmem. Sizin kahpe kurşununuza mı gitti benim oğlum, hayır Allah'ım onu aldı" dedi.



Bekar olan ve 5 yıldır görev yapan şehit Uzman Çavuş Gökhan Bayram'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi, tören mangası tarafından uçaktan indirilerek cenaze aracına kadar taşındı. Bu sırada şehit kardeşi Serkan Bayram, "Şehit geliyor ağlamayın. Ağabeyim rüyalarımıza gir ağabeyim" diyerek, cenazenin arkasından yürüdü.



Şehidin kendi aralarında sözlendiği kız arkadaşı Kübra Çakmak da tabutun başında gözyaşı döktü. Şehit Bayram'ın 3 ay sonra görevini tamamlayıp baba evine geleceği ve kız arkadaşı ile nişan yapmayı planladıkları belirtildi.