Şehit annesine hakaret eden otobüs şoförüne ders gibi ceza!

Adana'da ücretsiz ulaşım kartını gösteren ve şehit annesi olduğunu belirten Zübeyde Tura'dan 2,5 liralık ücreti isteyerek hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan özel halk otobüsü şoförü her gün kolluk birimine giderek, İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde olacak şekilde imza atması şartlı adli kontrol kararıyla tahliye edildi

Olayla ilgili tutuklanan ve hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından toplam 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan şoför Eren Güngör'ün avukatı tutuklama kararına itiraz etti.



İtiraz dilekçesini değerlendiren Nöbetçi Adana 2. Sulh Ceza Hakimi, şüphelinin adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi.



DERS GİBİ KARAR



Hakim kararda Güngör'ün bağlı bulunduğu kolluk birimine her gün saat 12.33'de giderek, İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde olacak şekilde imza atması şartı getirdi.



İSTİKLAL MARŞI'NIN 6'NCI KITASI



"Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı!

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır atanı;

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı"



NE OLMUŞTU?



Adana'da 13 Şubat'ta elindeki kartı göstererek otobüse binen ve şehit annesi olduğunu belirten yolcudan ısrarla 2,5 liralık ücreti isteyen özel halk otobüsü şoförü hakkında olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından inceleme başlatılmış, devlete yönelik aşağılayıcı ve hakaret içeren ifadeler kullandığı öne sürülen şoför tutuklanmıştı.