Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Aktütün bölgesinde şehit olan 25 yaşındaki sözleşmeli er İsmet Sevinç'in cenazesi Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde toprağa verildi

Bekar olan ve 3 kardeşi bulunan şehit asker için Kaptan Mehmet Paşa Camii'nde tören düzenlendi. Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleriyle, İskenderun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erkan Olgay, Hatay Büyükşehir Belediye CHP'li Başkanı Lütfi Savaş ve İskenderun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erkan Olgay'ın da katıldığı törende 3 yıllık sözleşmeli er olan şehidin yakınları gözyaşı döktü. Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun cenaze namazını kıldırdığı törende sırasında şehidin babası Mustafa Sevinç metanetiyle dikkat çekti. Teröre tepki gösteren anne Meryem Sevinç ise "Elli tane oğlum olsa gene göndereceğim, vatanımıza hainlik edenler çatlasın" dedi. Şehidin 2 erkek kardeşi tabut başında asker selamı verirken, kz kardeşi Esma da tabuta konulan şehit ağabeyinin fotoğrafını okşadı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit asker, İskenderun Şehitliği'nde toprağa verildi.

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