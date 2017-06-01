Şehit astsubay Mehmet Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı

ŞEHİT Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın 5 yıllık emir astsubayı Piyade Komando Kıdemli Başçavuş 47 yaşındaki Mehmet Erdoğan, memleketi Kayseri’de Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehidin babası 78 yaşındaki Şahin Erdoğan törende fenalaşırken, yakınları şehit astsubayın tabutuna kapanıp, fotoğrafını öpüp ‘’Şehadette bile çok sevdiğin Aydoğan paşandan ayrılmadın’’ diye gözyaşı döktü

Helikopter kazasında birlikte şehit olduğu Tümgeneral Aydoğan Aydın’la Kayseri 1'inci Komando Tugayında emir astsubayı olarak görev yapan Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi eski Tekke Mahallesi'nden Mehmet Erdoğan, geçtiğimiz yıl 23'üncü Jandarma Sınır Tümeni'ne tayini çıkan paşasıyla birlikte yeni görev yerine gitti. Komutanını 5 yıllık sürede hiç yalnız bırakmayan Başçavuş Mehmet Erdoğan'ın Kayseri Asker Hastanesi'nden alınan cenazesi önce Melikgazi ilçesi Yıldırımbeyazıt Mahallesi, Optimum sitelerindeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında Kalemkırdı Camisine getirildi.Cenaze namazı ve askeri törene Çevre ve Şehircilik bakanı Mehmet Özhaseki,Vali Süleyman Kamçı, eski bakanlar ve Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş,Taner Yıldız, Kayseri Garnizon Komutanı Hv. Plt.Tuğgeneral Ercan Teke, Kırıkkale Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yüksek rütbeli subaylar, siyasi partilerin il başkanları, oda başkanları, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş ile silah arkadaşları katıldı. Protokol mensupları şehidin tabutu önünde dua okurken, Mehmet Erdoğan’ın fotoğrafını öperek tabutuna kapanan yakınları, "Şehadette bile çok sevdiğin Aydoğan paşandan ayrılmadın. Onunla birlikte cennete gittin’’ diye ağladı. Şehirdin 22 yıllık eşi öğretmen Rüya Erdoğan, oğlu 21 yaşındaki Burak ve 15 yaşındaki Emre Erdoğan ile babası Şahin Erdoğan bu sırada gözyaşlarına boğuldu. Baba Erdoğan, baygınlık geçirince, 112 sağlık ekipleri kendisine tören alanında müdahale etti. Şehidin cenazesi daha sonra Garnizon Şehitliği'de toprağa verildi.