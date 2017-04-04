Şehit ateşi Giresun'a düştü

Şırnak'ın Gabar Dağı'nda düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdiği patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş 26 yaşındaki Ufuk Bingöl’ün acı haberi memleketi Giresun’a ateş düşürdü

Şehit ateşi Giresun'a düştü

Vatani görevi sonrasında teskere bırakan Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl, Şırnak'ın Gabar Dağı'nda yapılan operasyonda, PKK'lı teröristlerin araziye önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle şehit oldu.

Ayşegül Bingöl ile evli olan ve Eylül adında bir kızı bulunan Uzman Çavuş Ufuk Bingöl'ün cenazesi, yarın Giresun'da düzenlenecek törenin ardından Akçalı Köyü’nde toprağa verilecek.

İstanbul’da oturan şehidin ailesi de Giresun’a gelmek üzere yola çıktı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #şırnak şehit #giresun şehit
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