Şehit Aybüke öğretmenin cenazesi memleketine getirildi

BATMAN'ın Kozluk İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin şehit ettiği müzik öğretmeni 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın’ın cenazesi, Ankara’'dan karayoluyla memleketi Çorum'un Osmancık İlçesi'ne getirildi

Batman'da yapılan törenin ardından şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın cenazesi uçakla Ankara'ya, buradan da karayoluyla memleketi Çorum'un Osmancık İlçesi'ne getirildi. Kendisi gibi öğretmen olan amcası Fatih Yalçın'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine getirilen şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın cenazesini burada, Osmancık Kaymakam Vekili Fikret Zaman, Belediye Başkanı Hamza Karataş, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tokel, Müftü Süleyman Çoban ve çok sayıda vatandaş karşıladı.



Annesi Zehra, babası Sadık ve babaannesi Şanal ve küçük kardeşi 18 yaşındaki Atıf Aybars Yalçın gözyaşlarına boğuldu. Güçlükle ayakta duran aile bireylerine, Kaymakam Vekili Zaman, başsağlığı dileklerinde bulundu. Evin önüne taziye çadırı kurulurken, bulunduğu sokağa da Türk bayrakları asıldı.



Yapılan duanın ardından şehit öğretmenin naaşı, Osmancık Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.



Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından Osmancık'ta toprağa verilecek.

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