Şehit babasının tabutunu görünce...

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nin karşısında yer alan Kuzey Irak'ın Kanimasi bölgesinde PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında şehit olan 41 yaşındaku Uzman Çavuş Yahya Acar'ın kızı 13 yaşındaki İlkim, “Babacığım senin intikamını alacağım. Benim babam güçlüydü onları öldürürdü. Bırakın beni babama gideceğim” diyerek gözyaşı döktü

Şehit Uzman Çavuş Yahya Acar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi helallik için Havza Devlet Hastanesi morgundan alınarak babasının oturduğu Mısmılağaç Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Hellalik öncesi şehidin 4 çocuğundan en büyüğü olan İklim Acar, babasının tabutuna doğru koşarak, “Babacım senin intikamını alacağım. Hepsini geberteceğim. Benim babam güçlüydü onları öldürürdü. Bırakın beni babama gideceğim” diyerek gözyaşı döktü. İklim Acar'ı askeri personel ve yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Şehidin eşi Mevlüde ve babası Aslan Acar da gözyaşlarına boğuldu. Helallik sonrasında şehidin cenazesi tören için ilçe merkezinde bulunan Kevser Camii’ne götürüldü.



ŞEHİDİN KIZI, BABASINI BORDO BERESİYLE UĞURLADI



Şehit olan Uzman Çavuş Yahya Acar, helallik alındığı baba ocağının ardından getirildiği Havza İlçesi merkezinde bulunan Kevser Cami’nde, öğle namazı sonrasında cenaze töreni düzenlendi. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı cenaze törenine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, MHP Genel Başkan yardımcıları Oktay Öztürk ve Mehmet Günal, 5’inci Piyade Er Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ertuğrul Erbakan, Samsun Valisi Osman Kaymak, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, askeri erkan, şehidin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreninde şehit Yahya Acar'ın kızı İlkim, babasının bordo beresini taktı. Tabutunun başında babasının fotoğrafına bakan İlkim, “Babacım, seni çok seviyorum. Seni çok özleyeceğim” dedi. Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı’nın cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit Yahya Acar, düzenlenen askeri geçidin ardından Mısmılağaç Mahallesi’nde bulunan mezarlıkta toprağa verildi.