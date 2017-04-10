Şehit babasının yolundan gidiyor

Antalya'da 1996 yılında helikopter kazasında şehit olan Başkomiser Mehmet Yener'in kızı Çiğdem Yener, babasının şehit olmasının ardından girdiği emniyet teşkilatında 17 yıldır polis olarak görev yapıyor. Çiğdem Yener, babasının şehitlikteki mezarı başında dua etti

Polis teşkilatının 172'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Uncalı Kent Mezarlığı Polis Şehitliği'nde düzenlenen törende birçok meslektaşı gibi yer alan Çiğdem Yener, babasının mezarı başında dua etti. Cennetten babasının kendisini izlediğine inandığını söyleyen Yener, "Babamın benim başarımla gurur duyduğuna inanıyorum. Ondan devraldığım bayrağı layıkıyla taşıyorum" dedi.



Babasının şehit olmasının ardından polis olmak istediğini söyleyen Çiğdem Yener, "Kendimi bildim bileli polislik mesleğine hayranlıkla bakıyordum. Polis teşkilatı babamın bana emanetiymiş gibi geliyor. Onun bıraktığı yerden devam ediyorum. 17 yıldır polis üniformasını gururla taşıyorum" dedi.



Törenin ardından babasının mezarı başında uzun süre dua eden Yener, yanında getirdiği karanfilleri mezar üzerine bıraktı.