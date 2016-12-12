Şehit babaya veda yürekleri dağladı

İstanbul Dolmabahçe'deki bombalı terör saldırısında şehit olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürü 43 yaşındaki Vefa Karakurdu için baba evinin önünde helallik alınırken, çocukları 6 yaşındaki Duru ve 12 yaşındaki Kaan’ın tabut başında 'Babam' diyerek gözyaşı dökmesi yürek burktu

Vodafone Arena Stadı’ndan sorumlu olan Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu’nun cenazesi, memleketi Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’ndeki baba evine getirildi. Şehit Karakurdu’nun Türk Bayrağına sarılı tabutu polislerin omuzlarında sokağa getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Evin önünde dua edilmesi ve helallik alınması sırasında şehidin eşi Emel, çocukları Duru, Kaan, emekli emniyet müdürü babası Erdal, annesi Sabriye Karakurdu gözyaşı döktü. Duru ve Kaan’ın, babalarının tabutuna dokunup ağlaması yürek burktu. Duru’nun, annesinin yanında babasının fotoğrafına dokunup 'Babam' diyerek hıçkırıklara boğulması herkesi ağlattı. Küçük Kaan da tabuta başını koyup uzun süre gözyaşı döktü.



KÜÇÜK KARDEŞİ 6 YIL ÖNCE TRAFİK TERÖRÜNE KURBAN GİTMİŞ



2 çocuklarından küçüğü olan Sabri Ferda Karakurdu’yu 2008’de Ereğli’de trafik terörüne, emniyet müdürü Vefa Karakurdu’yu da teröre kurban veren Erdal ve Sabriye Karakurdu çifti da büyük acı yaşadı. Sabriye Karakurdu, evin önünde oğlunun yüzüne bakmak istedi. Ancak buna izin verilmedi. Vefa Karakurdu’nun cenazesi, evin önünde okunan duanın ardından omuzlarda cenaze aracına taşınıp cenaze töreni için Bozhane Camisi’ne götürüldü.



Şehidin cenazesi, ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.