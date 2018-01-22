Şehit cenazesinde yağmur başlayınca...

Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan (25) bugün memleketi Çankırı'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin kardeşi Kürşat Kapdan’ın, sağanağın başlamasıyla montunu çıkartarak ağabeyinin Türk bayrağına sarılı tabutuna örtmesi, törene katılanlara duygulu anlar yaşattı

Bitlis’in Hizan ilçesi İncirli köyü güneyinde Giriziyaret Tepe bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik icra edilen operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan için memleketi Çankırı’da tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı ilk olarak baba evine getirilerek helallik alındı, dualar edildi. Şehit baba Abdurrahman Kapdan, anne Satı Kapdan ve şehidin kardeşleri Erdem ve Kürşat Kapdan güçlükle ayakta durabildi.



YAĞMUR YAĞINCA KARDEŞİ TABUTA MONTUNU ÖRTTÜ



Şehidin cenazesi daha sonra Esentepe Merkez Camisine getirildi. Burada aile yakınları şehit Kapdan’ın tabutuna sarılarak ağıtlar yaktı.



Törende sağanak yağmurun etkili olmasıyla şehit Yüksel Kapdan’ın kardeşi Kürşat Kapdan, montunu çıkartarak ağabeyinin Türk bayrağı sarılı tabutunun üzerine örttü. Bunun üzerine şehidin bazı arkadaşları da montlarını çıkartarak tabuta örtmesi törene katılanların duygulu anlar yaşamasına neden oldu.



Şehit Kapdan’ın Esentepe Merkez Camii'ndeki öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Tuğgeneral Engin Çırakoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Çankırı Vali Vekili Zeki Karaca, AK Parti Çankırı milletvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Hüseyin Filiz, Belediye Başkanı İrfan Dinç, Garnizon Komutanı Piyade Albay Oğuz Çiçek ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan'ın cenazesi, Esentepe Aile Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi.



Kadın teğmen gözyaşlarını tutamadı

Bitlis'in Hizan ilçesinde, bölgeyi PKK'lı teröristlerden temizlemek, sığınak ve barınaklarını imha etmek için yürütülen, arama-tarama çalışmaları sırasında çığ düşmesi sonucu şehit olan 36 yaşındaki Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu'nun cenazesi, memleketi Balıkesir'de toprağa verildi.

Bitlis'in Hizan ilçesi İncirli köyü Giriziyarettepe mevkiinde, bölgeyi PKK'lı teröristlerden temizlemek, sığınak ve barınaklarını imha etmek için başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal Kavallı Operasyonu' kapsamında, Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı unsurlarınca dün yürütülen arama-tarama çalışmaları sırasında, çığ düşmesi sonucu 5 asker şehit oldu, 12 asker yaralandı.



Şehit askerlerden Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu bugün önce Dinkçiler Mahallesi'ndeki babasının evine, ardından Vicdaniye Mahallesi'ndeki annesinin evine götürülüp, helallik alındı. Evli ve 5 yaşında bir kız çocuğu bulunan şehidin cenazesi daha sonra Zağnospaşa Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazını takiben düzenlenen cenaze törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Balıkesir AK Parti milletvekilleri Kasım Bostan, Ali Aydınlıoğlu, CHP Milletvekili Ahmet Akın, Bursa Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, şehidin babası Necdet, annesi Gülseren, eşi Bircan, kardeşi Şengül Kulaoğlu ve şehidin yakınları ile havanın yağışlı olmasına rağmen binlerce vatandaş katıldı. Törende şehidin annesinin Beşiktaş, eşinin de Balıkesirspor atkısı taktığı görüldü.



Törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, şehidin ailesine başsağlığı diledi. Cenaze namazını Müftü Yardımcısı Ramazan Topcan kıldırdı. Burada da helallik alındıktan sonra bir süre askerlerin omzunda taşınan Şehit Ferruh Kulaoğlu'nun tabutu, top arabasına alındı. Şehidin cenazesi, tekbirlerle götürülürken, kız kardeşi Şengül Kulaoğlu'nun koluna destek vermek için giren kadın jandarma teğmen gözyaşlarına hâkim olamadı. Yol kenarındaki vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp tekbir getirdi.





Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu'nun cenazesi, bir süre top arabasında götürüldükten sonra ambulansla Balıkesir Şehitliği'ne getirildi. Şehit Kulaoğlu, burada dua ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Çivril'de şehide veda



Bitlis'in Hizan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün cenazesi, Denizli'de toprağa verildi.



Tümgeneral İlhan Özcan Kışlasındaki hastane morgundan alınan 23 yaşında şehit düşen Öz'ün naaşı, Çivril ilçesi Ömerli Mahallesi'ndeki kendisiyle aynı adı taşıyan dedesi Hilmi Öz'ün evine getirildi.



Şehit Öz'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınmasının ardından Çivril Merkez Camisi'ne götürüldü. Bu sırada annesi Hatice, Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru baba Özer ile kardeşleri 17 yaşındaki Gizem ve 12 yaşındaki Muhammet Öz'ü yakınları teselli etti.



İzmir Müftüsü Prof. Dr. Ramazan Muslu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Öz'ün naaşı, Ömerli Mezarlığı'nda defnedildi.



Baba Özer, bir süre askerlerle oğlunun tabutunu taşıdı.



Türk bayrakları taşıyan çok sayıda kişi de cenaze aracına eşlik etti.



Cenaze törenine, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Musa Çitil, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan, Sema Ramazanoğlu ile diğer ilgililer katıldı.