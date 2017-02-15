Şehit cenazesine giderken şehit oldu

Adana'da şehit cenazesine giden motosikletli polisler kaza yaptı. Kazada 1 polis şehit oldu

Adana'daki acı kaza bu sabah saat 08.00 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün Hatay'da çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Salih Kayan'ın cenazesine gitmek isteyen motosikletli Yunus timi yola çıktı.



Motosikletin kontrolünü kaybeden polis memuru Gökhan Varuş kaldırıma çarptı. Polislerin motosikleti 12 metre sürüklendi. Kazada motosikleti kullanan Gökhan Varuş ile arkasında oturan polis Fırat Ulaş yaralandı.



Yaralı polisler, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polislerden Gökhan Varuş, kurtarılamayarak şehit oldu. Fırat Ulaş'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.