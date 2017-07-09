Şehit edilen işçilerin cenazeleri memleketlerine gönderildi

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin iş makinelerini taşıyan konvoya düzenlediği saldırıda şehit edilen 4 işçiden 2'sinin cenazeleri karayoluyla 2'sinin uçakla memleketlerine gönderildi

Yüksekova İlçesi Çobanpınar Bölgesi'nde güvenlik yolunun yapımını üstlenen firmanın şantiyesine giden iş makinelerini taşıyan 2 TIR ile bunlara eşlik eden 2 binek tipi araca, bir grup PKK'lı terörist tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda Dursun Doğan, Sadık Aktaş, Hüseyin Kartal ve Harun İbişoğlu yaşamını yitirirken, Süleyman Kaya yaralandı. Binek tipi bir aracı ateşe verdikten sonra kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede başlatılan hava destekli operasyon devam ederken, 4 işçinin cenazeleri de otopsi işlemleri için Van'a getirildi.



Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsileri tamamlanan Hüseyin Kartal'ın cenazesi karayoluyla Malatya'ya, Harun İbişoğlu'nun cenazesi de Erzurum'a gönderilirken, Dursun Doğan ile Sadık Akdaş'ın cenazeleri ise uçakla Ankara'ya götürüldü.



PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçilerin arkadaşları hastane önünde gözyaşı döktü. Bu işçilerin ekmek parası kazanmak için çalıştıklarını belirten arkadaşları, "Bu arkadaşlarımızın ekmeğini çok zor kazanan insanlar. 15-20 günde bir gece evinde kalan, bazen de 2 ayda bir kalabilen insanlar. Savunmasız, silahsız insanlara pusuya yatıp ateş etmek çok basit. Hepsinin çocukları var. Allah hepsine sabır versin" dedi.







Kaynak: