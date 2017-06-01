Şehit efsane komutan Tümgeneral Aydoğan Aydın, darbe girişimine karşı çıkmıştı

HELİKOPTER kazasında şehit olan 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, FETÖ darbe girişimi sırasında bulunduğu Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nden Kayseri’deki tugayını arayıp "Bir tek asker garnizon dışına çıkmayacak’’ emri vermişti. Ancak adı darbecilerin hazırladığı sıkıyönetim komutanları listesinde Hakkari Sıkıyönetim Komutanı olarak geçtiği için gözaltına alınmış,, ifadesinin ardından 5 gün sonra görevine dönmüş, ardından da Tümgeneral rütbesine terfi ettirilmişti

Türkiye’nin en seçme ve aynı zamanda tek paraşütçü birliği olan, sancağında Kıbrıs Barış Harekatı ve Güneydoğu’da teröre karşı verilen mücadeleler nedeniyle 2 altın madalya bulunan 1'inci Komando Tugayı'nda 2012-2016 yıllarında komutanlık yapan 'Asker Aydoğan’ lakaplı Aydoğan Aydın, tuğgeneral rütbesiyle 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hakkari'nin Çukurca bölgesinde "Evlatlarım’’ dediği askerleriyle birlikte Hakkari'nin Çukurca bölgesinde dağlarda terör mücadelesi yapıyordu. Darbe girişimini haber alır almaz Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’yı telefonla arayıp, "Devletimin, milletin yanındayım. Birliğimden bir tek asker kışla dışına çıkmayacak. Darbeye de darbecilere de karşıyım’’ dedi. Daha sonra da komutanlığını yaptığı Komando Tugayını arayarak, "Bir tek er dahi dışarı çıkmayacak" emrini verdi.



Ancak, darbeciler tarafından hazırlanan sıkıyönetim komutanları listesinde adı geçici görev yaptığı Hakkari Sıkıyönetim Komutanı olarak görülünce, darbeci olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra, 20 Temmuz’da serbest bırakıldı.



İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldıktan sonra DHA muhabirine açıklama yapan Aydoğan Aydın, ''Şerefli bir asker olarak devletime, milletime, bayrağıma hiç ihanet etmedim. Bir yanlış anlaşılma oldu. Bu yanlışlık düzeltildiği için çok memnunum'' demişti. Aydın son Yüksek Askeri Şura toplantısında da tümgeneralliğe terfi etti. Bu kez tümgeneral rütbesiyle 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı olarak Şırnak'ta görev yapıyordu.



ESKİ BİRLİĞİNDE YAS



Eski komutanları evli 2 çocuk babası, Tokat Niksar İlçesi nüfusuna kayıtlı 51 yaşındaki Aydoğan Aydın ve emir astsubayı Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi nüfusuna kayıtlı 47 yaşındaki 2 çocuk babası Kıdemli Başçavuş Mehmet Erdoğan’ın şehit olduğu haberi Kayseri 1'inci Komando Tugayında üzüntüyle karşıladı. Üst rütbeli subay ve astsubaylardan oluşan bir grup Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın Kocatepe camisindeki cenaze törenine katılmak için Ankara’ya gitti.

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