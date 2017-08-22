Şehit Eren'in duygulandıran görüntüleri!

Maçka İlçesi'nde geçen 11 Ağustos'ta meydana gelen terör saldırında şehit düşen Eren Bülbül’ün yaşadığı Köprüyanı Mahallesi’nde kemençe müziği eşliğinde arkadaşlarıyla horon oynarken çekildiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran görüntüler izleyenleri yasa boğarken, Şehit Eren’in horonda gösterdiği performans ise beğeni topladı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler duygu dolu anların yaşanmasına yol açarken binlerce takipçi de yorum bloğuna ‘İyi ki varsın Eren’ diyerek taziye dileklerinde bulundu.
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