Şehit eşini üniformasıyla karşıladı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin Afrin kentinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan piyade üstçavuş Fatih Mehmethan'ın cenazesi İstanbul'a getirildi. Sabah saatlerinde uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirilen şehidi ailesi karşıladı

Şehit eşini üniformasıyla karşıladı
 Konvoy eşliğinde Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nın gasilhanesine getirilen şehidi, 4 aylık eşi Gamze Mehmethan giydiği askeri üniforma ile karşıladı ve  "Kalk da bana gel" diye seslendi. Gamze Mehmethan bu sözlerin ardından eşinin tabutunun başında  gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: DHA
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