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    • Şehit eşle son selfie!

    Van'ın Çaldıran İlçesi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Aydın Eryılmaz, memleketi Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'nde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

    05 Eylül 2016 Pazartesi 16:00
    Şehit eşle son selfie!
    Şehit Astsubay Aydın Eryılmaz'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü'ne, buradan da karayoluyla Balıkesir'e 104 kilometre uzaklıktaki Dursunbey ilçesi'ne bağlı kırsal Şabanlar Mahallesi'ndeki babasının evine getirildi. Şehidin cenazesi evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada dua edilip, hellalik alınmasının ardından şehidin Astusubay Eryılmaz'ın cenazesi, mahalle meydanına götürüldü. Burada düzenlenen törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Dursunbey Kaymakamı Yaşar Aksanyar, Balıkesir milletvekilleri AK Partili Mahmut Poyrazlı ve CHP'li Namık Havutça, AK Partili Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçevan, siyasi partilerin ilçe başkanları, askeri yetkililer, şehidin eşi Çiğdem Eryılmaz, annesi Hatice Eryılmaz, babası Bayram Eryılmaz, kardeşi Fatma Eryılmaz, dedesi Mustafa Eryılmaz ve çevre mahallelerden gelenlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 5 kişi katıldı.

    ŞEHİT EŞİ İLE SON SELFİE

    Altı ay önce evlenip düğün yapmaya hazırlandığı eşi Çiğdem Eryılmaz'ın, cenazede tabuta sarılıp selfi çekmesi, meydanı dolduranların yüreklerini dağladı. Hatice Eryılmaz da gelini Çiğdem Eryılmaz'a sarılarak, "Benim oğlum ölmedi. Gözlerime bak. Bugün ağlamak yok. Bugün oğlumun düğünü" diyerek, ağıt yaktı. Bayram Eryılmaz ise "Paşam" diyerek hitap ettiği şehit oğlu için "Oğlum hayatı yaşamayı çok severdi. Yüzü hep gülerdi. Bugün binlerce Aydın doğdu" diyerek, acısını dile getirdi. Dede Mustafa Eryılmaz ise önce öptüğü şehit torununun fotoğrafını daha sonra kalabalığa doğru tutup, "Bak Aydın bu insanlar senin için toplandı" dedi.

    Vali Ersin Yazıcı, beraberindeki diğer protokol üyeleriyle birlikte tabutun başında bekleyen şehidin babası ve diğer yakınlarına taziyelerini iletti. Mahallenin gençleri de omuzlarına taktıkları, üzerinde ay yıldız bulunan al yazmalarıyla şehidi uğurlamaya gelerek, 'Hepimiz Aydın'ız, ölmeye hazırız', 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

    Daha sonra Balıkesir İl Müftü Vekili Mehmet Nurlu, cenaze namazını kıldırdı. Müftü Vekili Nurlu, şehitliğin en büyük makamlardan biri olduğunu vurgulayıp, şehit için helallik istedi. Cemaatin haklarının helal etmesi ardından şehidin askerlerin omzunda biri süre taşınan cenazesi, mahalle girişinde köylüler tarafından omuzlara alındı. Mahalle mezarlığına götürülen şehit astsubayın cenazesi, burada gözyaşları içinde toprağa verildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: şehit, Balıkesir şehit, Aydın Eryılmaz

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