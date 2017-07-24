Şehit haberi 'Yılın Annesi'ne!

Siirt'in Baykan İlçesinde seyir halindeki sivil araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ'ın acı haberi Tokat'ta yaşayan ailesine ulaştı

Mahmut Paşa Mahallesi'nde oturan şehidin 47 yaşındaki annesi Güllüzar Akdağ ve 22 yaşındaki kız kardeşi Sevda Akdağ'a acı haberi Tokat Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Muhittin Özerli ve İl Müftüsü Ahmet Erdem sağlık görevlileri eşliğinde verdi. 50 yaşındaki baba Zekeriya Akdağ ise acı haberi memur olarak çalıştığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde öğrendi. Akrabaları ve mahalle sakinleri şehidin evine akın ederek başsağlığı diledi. Belediyenin taziye çadırı kurduğu mahalleye Türk bayrakları asılırken, evin önünde sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor.



YILIN ANNESİ SEÇİLMİŞTİ



Geçtiğimiz 10 Mayıs’ta Tokat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aile Haftası programında 'Serebral Palsi' hastası engelli kızı Sevda Akdağ'a bakan anne Güllüzar Akdağ yılın annesi seçilmişti. Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ sosyal medya hesabından yılın annesi seçilen Güllüzar Akdağ ve kardeşinin ödül alırken çekilen fotoğrafını paylaşarak, 'İşte benim annem yılın annesi. Yıllardır verdiğin emek bu dünyada da birileri tarafından fark edildi' diye yazmıştı.





13 TEMMUZ'DA DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞ



Şehit Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ’ın sosyal medya hesabından 13 Temmuz'da silah arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlarken çekilen fotoğraflarını paylaştığı görüldü. Ev hanımı Serap Akdağ ile evli ve 6 yaşında Alptuğ Akdağ isminde bir çocuğu olan şehit astsubay Akdağ'ın cenazesi yarın Tokat’ta düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.