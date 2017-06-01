Şehit için baba evinde helallik alındı, babası tabutun yanına yatarak ağladı

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde dün düşen helikopterin içerisinde şehit olan 13 askerden biri olan Yüzbaşı Nuri Şener'in cenazesi Şişli Feriköy'de bulunan baba evine getirildi

Evinin önüne getirildiği sırada baba Ural Şener cenaze aracından inerek şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun yanına yatıp gözyaşları içinde “Canım oğlum" dedi.Şehit babası Ural Şener, daha sonra tabutun yanında kalktı ve şehit için helallik istendi, dua edildi. Baba Ural Şener helallik istenmesinin ardından mikrofonu alarak, “5 kuruş, 25 kuruş alacağı olan lütfen şimdi söylesin, hakkı olup da söylemeyen namert olsun. Kimin hakkı varsa lütfen söylesin" dedi.Bu sırada cenaze için toplanan yakınları ve komşuları, “Şehidin hakkını helal et bize" diye bağırdı.Şehidin cenazesi ardından, baba evinin karşısında bulunan Hasan Zeynep Cami'ne götürüldü. Şehidin annesi Fatma Şener, babası Şener ve eşi Melike Şener, musalla taşına konulan tabuta sarıldı. Güçlükle ayakta duran aile ağlayarak dua etti. Tabutu koklayan şehit babası, “Yanık kokularına kurban olayım senin" diye bağırdı.