Şehit öğretmen bir gün önce bunları yazmış!

Batman'da dün düzenlenen silahlı saldırıda yeni öğretmen olarak atanan 23 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın şehit oldu. Yalçın'ın olaydan bir gün önce arkadaşıyla whatsapp yazışması ortaya çıktı. Aybüke öğretmenin son cümleleri dikkat çekti

Dün teröristler Batman'ın Kozluk İlçesi'nde belediye başkanına uzun namlulu silahlarla saldırdı. Ancak kurşunlar o sırada oradan geçen arabada olan 23 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'a denk geldi. Geçtiğimiz ekim ayında ilçeye öğretmen olarak atanan Yalçın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesi genç öğretmeni kurtarmaya yetmedi.



Olay sonrası Aybüke öğretmenin saldırıdan bir gün önce Whatsapp'tan arkadaşıyla konuşması ortaya çıktı. Arkadaşına korktuğunu söyleyen Aybüke öğretmen, 'ölüm bu geleceği varsa yapacak bir şey yok' cümlesini kurmuş.



Aybüke öğretmen şu cümleleri yazmış: “Kendimiz için, sevdiklerimiz için korkmaya başladık. Nerede, ne zaman, ne olacağı belli değil. Ailemden uzaktayım ödüm kopuyor. Ya onlara bir şey olursa, yada bana bir şey olursa onlar ne yapar. Böyle düşünerek hal olacak bir şey değil, biz elimizden geldiği kadar temkinli oluruz da, ölüm bu geleceği varsa yapacak bir şey yok”