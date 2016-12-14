Şehit polis, mühendis olarak atanamayınca polisliği seçmiş!

İstanbul Beşiktaş'taki bombalı terör saldırısında şehit olan 6 yıllık polis memuru 31 yaşındaki Adem Oğuz'un, Gıda Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduğu, atanamayınca polisliğe başladığı ortaya çıktı

Van'daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden 2011'de mezun olan Adem Oğuz, kamuya ataması yapılmayınca polis olmaya karar verdi. Polislik eğitimi sonrası 2012'de İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde göreve başlayan Adem Oğuz, 2014'te Belkıs Oğuz ile evlendi. Çiftin bu evlilikten şimdi 4 aylık olan Fatih Selim adında bir erkek çocukları oldu. Bombalı saldırıda şehit düşen Adem Oğuz'un cenazesi, Aladağ İlçesi'nde toprağa verildi.



Şehidin yakınları, Belediye Evleri Mahallesi'ndeki taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul ederken, annesi Yeter ve babası Ali Oğuz, oğullarının toprağa verildiği Aladağ'dan henüz dönmedi.