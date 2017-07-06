Şehit uzman çavuşun acı haberi verildi

VAN Başkale ilçesi yakınlarında mayın taraması yapan Uzman Jandarma 4'üncü Kademeli Çavuş Emrah Ceylan, PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü

Van- Hakkari Karayolu'nun güvenliğini sağlamak amacıyla geçen pazartesi günü mayın taraması yapan devriye bölüğünde görevli Uzman Jandarma Çavuş Emrah Ceylan, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralandı. Ceylan, bugün saat 01.00'de, tedavi gördüğü Van 100'inci Yıl Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. Senem Ceylan ile evli olan ve 11 yaşında Süleyman adında bir oğlu bulunan şehit Ceylan'ın cenazesi, bugün saat 12.00'de, Denizli Çardak Havaalanı'na getirilecek. Denizli'deki baba evinde helallik alındıktan sonra Aydın'ın Karacasu İlçesi Esençay Mahallesi'nde ikindide kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Şehidin yaralandığı gün haber verilen ailesinin aynı gün Van'a hareket ettiği belirtidi. Şehit yakınlarının bugün cenazeyle birlikte kente geleceği bildirildi.

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