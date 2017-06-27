Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS'ta göreve giderken kazada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Hamza Dede (25), Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı

Dün saat 05.00 sıralarında, göreve giden 6 askerin bulunduğu otomobil Sivas- Ankara Karayolu Devlet Su İşleri Kavşağı'nda refüje çarpıp, devrildi. Kazada,1 yıllık Uzman Onbaşı Hamza Dede şehit olurken, diğer 5 asker yaralandı. Bekar olan Uzman Onbaşı Dede'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Sivas'ta düzenlenen törenin ardından İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gönderildi. Dün akşam saatlerinde İzmir'e getirilen şehidin cenazesi karayolu ile Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Şehidin cenazesi baba ocağının bulunduğu Cengiz Topel Mahallesi, Kırlangıç Sokak'taki evinin önüne son kez getirildi. Baba Musa Dede, anne Ayşe Dede, kız kardeşi Rümeysa Dede ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Evinin önünde okunan duaların ve helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi evinin yakınındaki Göçmen Camisi'ne getirildi.



Göçmen Camisi'nde Şehit Uzman Onbaşı Hamza Dede için öğle namazı sonrası askeri tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Ayşe Dede, babası Musa Dede ve kız kardeşi Rümeysa Dede ile Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Partili Manisa milletvekilleri Recai Berber, Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Özcan Kaplan ve ilçedeki çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle vaktikılınan cenaze namazının ardından şehit Hamza Dede'nin naaşı askerlerin omzunda bir süre taşındı. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, şehit Hamza Dede'nin babası Musa Dede'nin koluna girerek destek oldu, anne Ayşe Dede ve kız kardeş Rümeysa Dede de, yakınlarının desteğiyle yürüyüşe eşlik etti.



Türk bayrakları eşliğinde yürüyüşe geçen yaklaşık 3 bin kişi tekbir getirip, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak 2 kilometre boyunca ilçedeki mezarlığa kadar yürüdü. Şehit Uzman Onbaşı Hamza Dede, Saruhanlı Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.





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