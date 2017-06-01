Şehit yarbay Yakut, kadına yönelik şiddetle mücadele etmişti

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Şenoba Beldesi'nde düşen helikopterde şehit olan 13 askerden jandarmanın ilk kadın komutanı yarbay 41 yaşındaki Songül Yakut'un, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları yaptığı belirtildi. O dönem bakan olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başka Fatma Şahin, şehit Yakut'un sorunu çözebilmek için gayret ettiğine şahitlik ettiğini ve acı haberle büyük üzüntü yaşadığını söyledi

Jandarmanın ilk kadın komutanı yarbay Songül Yakut, 2013 yılında Jandarma Genel Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında hazırlanan protokolle uygulanan 'Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi' kapsamında önemli çalışmalara imza atmıştı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehit yarbay Songül Yakut ile kadına yönelik şiddete karşı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında hazırlanan protokol kapsamında tanıştıklarını anlattı. Başkan Şahin, şehit Yakut ile birlikte kadına yönelik şiddet kapsamında birçok kadına ulaştıklarını belirterek, şunları anlattı:



"Kazayı öğrendiğim zaman hakikaten canımız yandı, yüreğimiz yandı. Fakat bir üzüldüğüm alan ve beni çok daha derinden yaralaması Songül yarbay ile beraber çalışmış olmamız. Özellikle kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptığım dönemde kadına yönelik şiddetle ilgili çok önemli bir yasayı çıkarma fırsatımız olmuştu. Songül yarbayımızla bu protokolün uygulamasıyla ilgili birlikte çalışmak için bir araya geldik."



Şahin, şehit yarbay Yakut'un sorunu çözebilmek için cansiperane gayret ettiğine şahitlik ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:



"Genelkurmay'ın içerisinde o kadar nadide, o kadar az yetişmiş subaylarımız vardı ki onu tanımaktan çok mutlu olmuştum. Hem de duruşu, olaylara bakışı ve bir kadın olarak empatisi, içselleştirmesi elimizi çok güçlendirdi. Çok kısa sürede jandarma bölgesindeki bütün saha hakimiyetini sağlayıp çok yoğun bir çalışma yaptık. Herkese ulaşmaya çalıştık ve bunun sonunda birçok kadının yaşamına dokunmaya başladığımızı, ailelerin bilinçlendirildiğini ve bunun sonunda da toplumsal sorunun çözülebilmesi için toplumsal seferberlik yapıldığı zaman bunu nasıl başarabildiğimizi gösteren bir dönem yaşadık. Dün akşam elim kaza olduğunda, isimleri gördüğümde yüreğim cız etti.Ailesine sabır diliyorum, milletimizin başı sağ olsun."



Şehit yarbay Songül Yakut, projenin uygulanmasıyla ilgili Fatma Şahin ile birlikte kameraların karşısında verdiği röportajda kadın olarak jandarmada görev yapmanın güçlüklerini anlatan görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaynak: