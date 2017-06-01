Şehit Yüzbaşı Şener'in ailesi ile ile birlikte son boğaz turu görüntüleri

Şehit Yüzbaşı Şener'in babası Ural Şener, Feriköy'deki evinde taziyeleri kabul etti. Baba evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Baba Ural Şener, gözyaşları içinde kısa bir açıklama yaparak, "1 Mayıs'ta yanıma geldi gezmeye götürdü bizi boğaz turu yaptık. Önceki gün telefonla konuştuk. Lafın bittiği yer. Benim çocuğum karıncayı incitmemiştir. İncitti diyen varsa alnını karışlarım. Ankara'daki bombalı saldırıdan kurtuldu. Nasip buraymış. Alnına yazılmış demek ki. Hanımı doktor. Lafın bittiği yer" dedi.Kaynak: DHA
BOĞAZ TURUNA ÇIKMIŞLARDI
Şehit yüzbaşı Şener 1 Mayıs'ta geldiği İstanbul'da eşi Melike Şener ve oğlu Hakan Sinan Şener ile boğaz turuna çıkmıştı. O gün çekilen görüntülerde ailenin oldukça neşeli olduğu görüldü.
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