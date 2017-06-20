Şehit yüzbaşının acı haberi eşine verildi

Hakkari’nin Çukurca İlçesi'nde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz’ün 4 yıllık diş hekimi olan eşi Buket Üçöz’e acı haber Kayseri’de verildi

Kayseri’den geçici görevle 2’nci Hudut Tugay Komutanlığı Hakkari Çukurca’ya giden Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz, PKK’lı teröristlerin roketli saldırısı sonucu şehit oldu. Şehidin eşi Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görev yapan dişhekimi Buket Üçöz'e acı haber merkez Melikgazi ilçesi Nuri Has Mahallesi Erciyes Bulvarı Eylül Apartmanı'ndaki evinde verildi.



Şehit Üçöz’ün Ankara doğumlu olduğu ve başkentte toprağa verileceği belirtildi. Şehit eşi askeri yetkililer tarafından havayolu ile Ankara’daki cenaze törenine götürülecek.