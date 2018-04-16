Şehitlerin isimleri belli oldu. Van, Adana ve Çorum'a ateş düştü

Şırnak'ta, Kuyutepe üs bölgesine PKK'lı teröristlerin uzun namlulu silah ve roketatarlarla düzenlediği saldırıda şehit düşen 3 askerden Uzman Çavuş Muğdat Çelik'in memleketi Van'ın Erciş ilçesine ateş düştü

Şırnak'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muğdat Çelik'in Van'ın Erciş İlçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki baba evine, öğlen saatlerinde acı haber ulaştı. Askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini aileye bildirdi. Aile bireyleri gözyaşı dökerken, eve Türk bayrağı asıldı. Şehit ailesinin yakınları, komşuları ve mahalle sakinleri, taziye için eve akın etti. Şehit Uzman Çavuş Çelik'in (44), evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.



Adana'ya şehit ateşi düştü



Şırnak'taki Kuyutepe üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin uzun namlulu silah ve roketatarlarla düzenlediği saldırıda, terhisine 10 gün kala şehit olan Piyade Onbaşı Mehmet Volkan'ın (25) Adana'daki babaevine ateş düştü.



Şehit piyade onbaşının annesi Zübeyde, babası Osman ve kardeşi Esra Volkan'a acı haberi askeri yetkililer, sağlık görevlileri eşliğinde verdi. Aslen Adıyamanlı olan; ancak ailesiyle birlikte merkez Seyhan ilçesindeki Denizli Mahallesi'nde yaşayan şehit Volkan'ın babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit evinin bulunduğu sokağa taziye çadırı kuruldu.





UZMAN ÇAVUŞ OLACAKTI



Bekar olan şehit Piyade Onbaşı Volkan'ın, vatani görevini yaparken girdiği uzman çavuşluk sınavını kazandığı, 10 gün sonra terhis olup, uzman çavuş olarak çalışmaya başlayacağı öğrenildi. Üniversite eğitimini yarıda bırakıp, askere giden şehit Volkan'ın sosyal medya hesaplarından şehitlerle ilgili çok sayıda paylaşım yaptığı görüldü.





Şehit ateşi Çorum'a düştü



Şırnak’ta PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan piyade er Baki Afşar'ın (21) Çorum'daki babaevine ateş düşt.



Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şırnak'ta şehit olan piyade er Baki Afşar'ın Gülabibey Mahallesi Bağcılar 17'inci Sokak'ta oturan ailesine acı haberi verdi. Şehidin annesi Nurdan Afşar acı haberi alınca fenalık geçirdi. Kırıkkale'de bir fabrikada çalışan babası Mustafa Afşar ise ambulansla Çorum'a getirildi. Babaya oğlunun şehit olduğu haberi çalıştığı fabrikada verildi. Kız kardeşi Buhara Evler Kız Meslek Lisesi 1. sınıf öğrencisi olan Hilal Afşar (15) da Sosyal Hizmet Merkezi ekiplerince okulundan evine getirildi. Genç kız ağabeyinin şehit haberini burada öğrendi.





Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, Çorum Belediyesi de evinin bulunduğu sokağa taziye çadırı kurdu. Şehidin haberini alan yakınları eve akın ederken, 112 sağlık görevlileri şehidin evinin önünde bekletildi. Şehidin cenazesi Şırnak'ta düzenlenecek olan askeri törenin ardından Çorum'a gönderilecek.