Şehitliklerde hüzünlü bayram

Ankara'da şehit yakınları ve vatandaşlar, Kurban Bayramının birinci gününde şehitlerin mezarlarını ziyaret etti

Sabah erken saatlerde Cebeci Askeri Şehitliğine gelen şehit yakınları, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Ziyarette bazı şehit yakınları mezar taşlarını yıkadı, çiçekleri suladı.

Şehit anneleri, çocuklarının kabri başında gözyaşlarına hakim olamadı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Mürvet Şahin, damadı Uzman Çavuş Kamil Çelikkaya'nın 2012'de Yüksekova'da şehit olduğunu söyledi.

Bayramı buruk geçirdiklerini belirten Şahin, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Hakkari'de 2012'de şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Ahmet Çağlar'ın babası Cemal Çağlar ise evlat acısının başka bir şeye benzemediğini ifade etti. Çağlar, "Birisi 'oğlum' ve 'baba' dedikçe benim ciğerim yanıyor. Tek oğlumdu. Çok zor, Allah kimseye vermesin." diye konuştu.

Şehit Jandarma Başçavuş Nurettin Öztürk'ün annesi Elife Öztürk ise oğlunun 3 yıl önce Kars'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olduğunu bildirdi. Öztürk, buruk bir bayram geçirdiklerini belirtirken, tüm şehitlere rahmet dileğinde bulundu.