Sekiz üniversiteye yeni rektör atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 8 üniversiteye yeni rektör atandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.

Sekiz üniversiteye yeni rektör atandı
28 Aralık 2018 Cuma 10:15

Kararlara göre, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlter Kuş, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sami Özgül, Harran Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kul, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mümin Şahin, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kerim Güney ve Çankaya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Can Çoğun atandı. Söz konusu atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Etiketler; #yeni rektör #recep tayyip erdoğan #atama
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