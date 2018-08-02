Sel altında kalan beldenin belediye başkanından ilginç paylaşım!

Rize’de sabah saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanak, sele neden oldu. Merkeze bağlı Muradiye beldesinde, taşan dere beldeyi su altında bıraktı. Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, sosyal medya hesabından “Allah’ım yardım et batıyoruz” paylaşı yaptı. Bölgeye çok sayıda AFAD ve iş makinesi edildi

Kentte dün etkili olan sağanağın ardından yağış bu sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Yağışlar özellikle kentin merkeze bağlı Salarha ve Muradiye beldelerinde etkili oldu. Muradiye beldesinde aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselerek taşan dere, beldeyi su altında bıraktı. Yağışın sele dönüşmesiyle, yörede çok sayıda evin zemin ile bodrum katlarını ve bazı iş yerlerini su bastı. Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, yağışın sele dönmesi üzerine sosyal medya aracılığıyla “Allah’ım yardım et batıyoruz” yazılı paylaşımda bulundu.

Haber verilmesi üzerine beldeye özel idaresine ait iş makineleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Öte yandan şiddeti yağışın kentte akşama kadar süreceği bildirilirken, bölgede meydana gelebilecek olası ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda da bulunuldu.

8 KİŞİ MAHSUR KALDI

Rize'de etkisini sürdüren şiddetli yağışla meydana gelen sel nedeniyle Güzelyurt ve Islahiye köylerinde 8 kişi heyelanlı bölgede mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Kömürcüler köyünde ise sel sularının tehdit ettiği 7 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

6 ARAÇ SELE KAPILDI

Rize'nin Salarha ve Muradiye beldelerinde de taşkın nedeniyle 6 araç selde sürüklendi. Araçlarda hasar meydana geldi. Bölgeye ulaşan iş makineleriyle kapalı yolları açılması için çalışma başlatıldı. İki beldede çok sayıda ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları sular altında kaldı.

Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, büyük bir afet yaşadıklarını belirterek "Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok. Bölgede yağmur devam ediyor. Müdahale ediyoruz" dedi.